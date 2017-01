Dave Ryding befindet sich in der besten Form seines Lebens. Der 30-Jährige aus dem Nordwesten Grossbritanniens hatte sich vor diesem Winter im Weltcup noch nie in den ersten zehn klassiert. Mit den Rängen 6 (in Levi) und 7 (Zagreb) behob er diesen Missstand.

Am eisigen und mit vielen Übergängen gespickten Ganslern-Hang in Kitzbühel steht Ryding nun vor dem nächsten Schritt in seiner Karriere, demjenigen aufs Podest. Der Vorsprung des Briten auf den zweitklassierten Italiener Stefano Gross beträgt 0,29 Sekunden. Felix Neureuther liegt als Dritter bereits 0,74 Sekunden zurück.

Yule mit Podestchancen

Der bestklassierte Schweizer büsste ebenfalls weniger als eine Sekunde ein. Daniel Yule, zuletzt in Wengen nur 22., reihte sich trotz eines gröberen Fehlers als Sechster ein. Der Rückstand des Wallisers auf den Deutschen Neureuther beträgt nur 18 Hundertstel.

Eine gute Ausgangslage sicherte sich auch Yules Kantonskollege Ramon Zenhäusern, der sich als Neunter unmittelbar hinter dem Österreicher Marcel Hirscher einreihte. Weiterhin nicht auf Touren kommt hingegen Luca Aerni, der wie in Adelboden und Wengen bereits im ersten Lauf ausschied.

Den teilweise tückischen ersten Lauf in Kitzbühel überstanden gleich drei Fahrer der Top-7-Gruppe nicht. Neben dem Schweden André Myhrer schieden auch der Norweger Henrik Kristoffersen und der Italiener Manfred Mölgg, der Sieger von Zagreb, aus. Für Kristoffersen war es der erste Ausfall seit dem 6. Januar 2015 in Zagreb. Bis zum Zeitpunkt seines Ausscheidens war der Skandinavier in etwa gleich schnell wie Halbzeit-Leader Ryding.

Start zum zweiten Lauf ist um 13.30 Uhr.