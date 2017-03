Bösch hätte als Weltmeister von 2015 in Kreischberg einen fixen Startplatz gehabt, womit fünf Schweizer Fahrer in der Qualifikation hätten teilnehmen dürfen. Doch der letzte MRI-Untersuch des lädierten Fusses ergab, dass die Fersenprellung, erlitten Anfang Januar beim Skateboard-Training, keinen Start zulässt.

"Die letzten Wochen habe ich intensiv dafür gearbeitet, dass ich doch noch starten kann", sagte der 19-jährige Engelberger. "Es traf mich wie ein Schlag, einen Tag vor Abflug die schlechten News zu erhalten."

Hunziker brach sich vor einigen Tagen bei einem Sturz an den europäischen X-Games in Oslo das Wadenbein. Der Berner wird in der Slopestyle-Qualifikation vom Freitag durch Elias Ambühl vertreten. Der Bündner Routinier, in Oslo ebenfalls gestartet, hat sich von einem Ende Januar erlittenen Bruch des Schienbeinkopfes erholt.