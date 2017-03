Nach dem Triumph in der WM-Abfahrt in St. Moritz und dem Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Kombination krönte die 26-jährige Speedspezialistin in Aspen im US-Bundesstaat Colorado eine herausragende Saison. Für sie bedeutete der vierte Sieg in einer Weltcup-Abfahrt auch den zwölften Weltcup-Podestplatz insgesamt.

In Abwesenheit der verletzten Lara Gut liessen die zwei Schweizerinnen unter den 20 für die letzte Abfahrt qualifizierten Fahrerinnen einen Exploit vermissen. Jasmine Flury belegte den 12. Rang, Corinne Suter wurde 16. Die Liechtensteinerin Tina Weirather fuhr derweil hinter der Italienerin Sofia Goggia den 4. Platz heraus.