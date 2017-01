Weger, der vor wenigen Jahren noch dem Pulk der weltbesten Biathlon-Skater angehört hatte, büsste allein in der Laufzeit 2:10 Minuten auf den Sieger Anton Schipulin ein. Selbst mit einer Strafminute weniger hätte der Mann aus Geschinen seinen vierten Top-Ten-Platz in diesem Winter verpasst. Der 27-jährige Walliser beendete das Rennen als einziger Schweizer in den Weltcup-Punkterängen der Top 40.

Martin Fourcade stiess im Südtirol für seine Gegner die Türe auf. Der Seriensieger aus Frankreich liess in der schiesslastigen Disziplin wie Weger zwei Scheiben stehen. Als Einziger profitierte Anton Schipulin. Der Russe erhielt nur eine Minute auf die Laufzeit addiert und brachte 41 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Schipulin feierte im 14. Wettkampf der Saison seinen ersten Weltcupsieg in diesem Winter und den Neunten insgesamt. Neben Schipulin und Fourcade haben in dieser Saison erst Simon Schempp, Julian Eberhard und Anton Babikow ein Rennen gewonnen.