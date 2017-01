Skispringen ist mehr als ein Sport. Skispringen ist ein Rausch. Die Erfüllung des ewigen Traums vom Fliegen. Droht man diesen zu verlieren, sind die Folgen bisweilen dramatisch.

Der grosse Finne Matti Nykänen verfiel dem Alkohol, den Österreicher Andreas Goldberger brachte Kokain zum Fliegen, der Deutsche Sven Hannawald kämpfte mit Depressionen, der Schweizer Stephan Zünd litt an Magersucht. Die Liste ist unvollständig.

Bei Simon Ammann deutet sich dergleichen nicht an. Der Toggenburger Bauernsohn ist in Geist und Körper kerngesund. Und er hat für die Zeit nach dem Sport vorgesorgt.

Privat mit Familie und Kind(ern), beruflich mit dem Aufbau einer Vermarktungsagentur für Athleten. Und für den Rausch mit dem Erwerb der Pilotenlizenz. Bald darf der 35-Jährige sogar grosse Passagiermaschinen steuern.

Im Skispringen hat Ammann alles erreicht, was möglich ist. Sogar noch mehr. Er war Gesamtweltcupsieger, Weltmeister, Doppel-Olympiasieger. Als Krönung wiederholte er diesen sensationellen Erfolg von 2002 in Salt Lake City acht Jahre später bei den Winterspielen in Vancouver noch einmal. Eigentlich unmöglich.

