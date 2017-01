Bernhard Russi vs. Franz Klammer

Ski alpin Als Russi am 7. Februar 1972 in Sapporo Abfahrts-Gold gewinnt, ist Klammer noch weitgehend unbekannt. Doch das ändert sich schnell. Dem ersten Abfahrtssieg des Österreichers im Weltcup Ende 1973 folgen im Laufe der Jahre 24 weitere. Bei Olympia 1976 in Innsbruck kommts zum Showdown zwischen beiden. Russi hält die Bestzeit. Nach verhaltenem Start dreht Klammer auf und gewinnt Gold. «Er hat mir das Leben so richtig schwer gemacht», sagt Russi, an diesem Tag erster Gratulant.