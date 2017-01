Der zweite Satz bot ein ähnliches Bild. Vögele wehrte sich nach Kräften, musste viel laufen, schaffte es aber trotz fünf Assen zu wenig, Williams auch mal unter Druck zu setzen. Die Amerikaner liess sich deutlich mehr Winner gutschreiben (24:18), beging aber nur wesentlich mehr unnötige Fehler als die Schweizerin (24:22).

Im zweiten Satz gelangen Williams Breaks zum 3:1 und am Ende nochmals zum 6:2, als sie nach 83 Minuten ihren zweiten Matchball mit einem Return-Winner verwertete. "Sie gab mir immer wieder ein paar kleine Chancen, ins Spiel zurückzukommen, aber ich konnte diese zu wenig nutzen", stellte Vögele fest. Im fünften Spiel in sieben Tagen sei sie auch nicht mehr ganz so frisch gewesen.

Die Enttäuschung der Aargauerin hielt sich einigermassen in Grenzen. "Ich hatte fünf gute Matches, darauf lässt sich aufbauen." Die Nummer 112 der Welt wird als nächstes in St. Petersburg und Budapest spielen.