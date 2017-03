Beim Premier Event in St. Petersburg Anfang Februar hatte es die Schweizerin aber selbst in der Hand, als sie gegen Daria Kassatkina antreten konnte, schied aber ebenfalls aus.

Den ersten wertvollen Sieg feierte Bencic im Fed Cup-Viertelfinal, als sie im Einzel die Französin Pauline Parmentier schlug. Die Flawilerin ermöglichte den Schweizern so den Einzug in den Halbfinal, wo sie auf Weissrussland treffen.

Bevor Bencic an das WTA-Turnier in Acapulco reiste, verpflichtete sie den Polen Maciej Synowka als neuen Trainer. Doch auch er schaffte es nicht, Bencics schwarze Serie zu beenden. Gegen die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni, die den Platz 30 auf der Weltrangliste belegt, schied sie wieder in der ersten Runde aus. Trotz der starken Gegnerin musste sich Bencic auch über sich selbst ärgen. Sie kassierte in elf Aufschlagsspielen ganze sieben Breaks.

Durch diese Niederlagen rutschte nicht nur vom achten auf den 128. Platz der Weltrangliste ab, sondern setzte auch einen Teufelskreis in Gang. Je tiefer eine Spielerin klassiert ist, desto schwieriger werden ihre Auftaktgegner und kommen schlimmstenfalls sogar aus den Top zehn. Durch weitere Niederlagen wandert sie die Rangliste noch weiter nach unten, was noch stärkerere Gegner zur Folge hat.

In der kalifornischen Oase Indian Wells gelang Bencic nun zumindest der erste Schritt aus der Krise. Sie trumpfte nach einem misslungenen Beginn (0:2 nach fünf Minuten) gross auf und bewies damit Selbstvertrauen. Bencic servierte im Gegensatz zu den letzten Wochen vorzüglich und kontrollierte nach dem 3:3-Ausgleich im ersten Satz das Geschehen mühelos. «Ich war am Anfang äusserst nervös», erklärte Bencic den Fehlstart, «aber dann lief es mir plötzlich auf dem Platz und ich wurde lockerer und lockerer.» Am Ende gewann sie zehn der letzten zwölf Games der Partie.

Das Zweitrundenspiel gegen die Holländerin Kiki Bertens fällt am Freitag auf Bencics 20. Geburtstag. Bencic und Bertens treffen erstmals an einem Turnier aufeinander.