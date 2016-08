Bencic zeigte eine souveräne Leistung gegen die Weltranglisten-43. und scheint nach schwierigen Wochen und Monaten mit vielen physischen Problemen in New York ihre Form wieder gefunden zu haben. Zum ersten Mal seit Juni gewann die Nummer 26 des WTA-Rankings wieder zwei Matches in Serie.

Das US Open liegt Bencic. Die 19-Jährige erreichte bei ihrem ersten Auftritt 2014 die Viertelfinals und im letzten Jahr die 3. Runde, wo sie gegen Venus Williams scheiterte. Nun bekommt es der Teenager in der 3. Runde mit der Britin Johanna Konta (WTA 14) oder der Bulgarin Tsvetana Pironkova (WTA 71) zu tun.