In allen drei Sätzen gelang ihm relativ früh ein Break - zum 4:2 im ersten, zum 3:2 im zweiten und zum 2:1 im dritten. Das reicht, denn selber wehrte der Australian-Open-Champion von 2014 alle fünf Breakchancen des Amerikaners ab.

Damit steht der 31-jährige Waadtländer in Melbourne wie immer seit 2009 in der 3. Runde. Dort trifft er am Freitag auf den als Nummer 29 gesetzten Serben Viktor Troicki oder den Italiener Paolo Lorenzi.

Die 1. Runde der Schweizer und Schweizerinnen und der Top-Spieler: