Im Final setzte sich die Nummer 79 der Welt nach fünf abgewehrten Matchbällen 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 gegen den 13 Jahre älteren Deutschen Philipp Kohlschreiber (ATP 32) durch. In Chennai (gegen Stan Wawrinka) und ebenfalls Marrakesch (gegen Federico Delbonis) hatte Coric im vergangenen Jahr seine ersten beiden Finals verloren.

Der Kroate gilt als eines der grössten Talente auf der Tour, sorgte bereits 2014 an den Swiss Indoors in Basel mit einem Sieg gegen Rafael Nadal für Schlagzeilen und erschien danach - noch keine 18 Jahre alt - erstmals in den Top 100.