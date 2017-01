Das Schweizer Programm von Mittwoch

Den Auftakt an Tag 3 machte die Aargauerin Stefanie Vögele. Die 26-Jährige Qualifikantin unterliegt der in der zweiten Runde der als Nummer 13 gesetzte Venus Williams mit 3:6, 2:6. Die Schweizerin wehrte sich nach Kräften, geriet aber in beiden Sätzen schnell in Rückstand

Ab ca. 4.00 Uhr (Schweizer Zeit) trifft Roger Federer in der Rod Laver Arena auf Noah Rubin, ein weiterer Qualifikant. Der 20-jährige Amerikaner ist liegt im ATP-Ranking derzeit auf Rang 200.

Wohl etwa zur gleichen Zeit begibt sich auch Stan Wawrinka auf den Margaret Court. Er bestreitet sein 2.-Runden-Match gegen den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 33).

Die vierte im Bunde der verbleibenden Schweizer Timea Bacsinszky trifft erst am Donnerstag dann auf die Montenegrinerin Danka Kovinic (WTA 68).

