Roger Federer besiegte in der dritten Runde der Australian Open in Rekordzeit den Tschechen Tomas Berdych in drei Sätzen. Auch Stan Wawrinka setzte sich am Freitag durch. Er gewann gegen den Serben Viktor Troicki (ATP 35) in drei Sätzen. Beide Schweizer sind somit in den Achtelfinals.