Der 29-jährige Brite laboriert an einer Verletzung im rechten Ellbogen und legt seinen Fokus auf die Vorbereitung der Mitte April beginnende Sandsaison.

Murray ist in Indian Wells in der 2. Runde gegen den Kanadier Vasek Pospisil in zwei Sätzen ausgeschieden. Vor einem Jahr scheiterte er in Miami im Achtelfinal.