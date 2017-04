Machen Sie das nach all den Jahren noch immer mit Freude?

Ich habe auch einmal eine Phase erlebt, in der ich mich ausgebrannt gefühlt habe. Wo ich sagte, dass ich für einmal weniger Fotos mache, weniger Autogramme gebe und andere Wege gehe als normal, oder woanders trainiere. Weil ich merke, dass ich, wenn ich so weitermache, müde bin in den Matches. Danach fühlte ich mich wieder frisch und hatte danach nie mehr ein Problem. Generell musst du einfach gerne Matches spielen. Gerne gewinnen und nicht gerne verlieren. Diese Leidenschaft muss sein. Dieses Feuer und Eis finde ich enorm wichtig. Ich bin zwar stolz auf das, was ich erreicht habe, ohne zu sehr in der Vergangenheit zu leben. Du bist immer nur so gut wie dein letzter Match. So kannst du dich antreiben. Eine absolute Zielsetzung ist eminent wichtig. Kurzfristig und langfristig. Wenn du keine Ziele und Träume mehr hast, macht es keinen Sinn.

Welche Ziele und Träume haben Sie für Afrika?

Wir konnten schon 28,5 Millionen Franken in Programme in Afrika und in der Schweiz investieren und damit 650 000 Kinder unterstützen. Bis 2018 sollen es eine Million Kinder werden. Dies wird rund 40 Millionen Franken kosten. Wir haben also noch ein gutes Stück Weg vor uns, weshalb der «Match for Africa» als Einkommensquelle wichtig ist.

Eigentlich hätte das Match for Africa ja schon im November stattfinden sollen.

Ja, aber jetzt kommt es fast noch besser. Es ist ein Traumszenario: Ich habe in Australien gewonnen, und Andy Murray ist die Nummer 1 der Welt.

Haben Sie eine Vision für Afrika?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Afrika ist ein riesiger Kontinent mit unheimlich viel Potenzial. In Malawi zum Beispiel besuchen heute 40 Prozent der Kinder einen Kindergarten. Das ist auf der einen Seite toll, weil es das vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel zu wenig. Das Ziel sollte ja sein, dass alle Kinder den Kindergarten besuchen. Mein grosser Wunsch mit meiner Stiftung und für Afrika ist es, dass die Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule höchste Priorität geniesst.