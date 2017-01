Mit einem 6:1, 7:5, 6:2 gegen den Deutschen Überraschungsmann Mischa Zverev (29, ATP 50) zieht Roger Federer in die Halbfinals der Australian Open ein. Für den Baselbieter, der 2004, 2006, 2007 und 2010 in Melbourne gewonnen hatte, ist es bereits der 13. Halbfinal-Einzug beim ersten Grand-Slam-Turnier. Nach überstandener Rekonvaleszenz vielleicht sein wertvollster.

«Es fühlt sich an wie in Trance», hatte Zverev nach seinem Sieg gegen den Weltranglistenersten Andy Murray (29) gesagt. Gegen Federer fühlt es sich eher wie ein Koma an. Nach 19 Minuten ist der erste Satz weg. Weil Federer das letzte Duell, 2013 in Halle, mit 6:0, 6:0 gewonnen hatte und auf 5:0 davonzieht, sind es 17 Games (!) in Folge, die der Schweizer gewinnt.