Stan Wawrinka tat sich zum Auftakt des Australian Open äusserst schwer, setzte sich aber schliesslich in 3:24 Stunden 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4 gegen den Slowaken Martin Klizan (ATP 35) durch. In der 2. Runde trifft der Australian-Open-Champion von 2014 am Mittwoch auf den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 30). Das bisher einzige Duell gewann Wawrinka am French Open 2015 klar in drei Sätzen.