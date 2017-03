Wawrinka knüpfte an die letzten Leistungen in Indian Wells an. Eine knappe Woche nach dem verlorenen Final gegen Roger Federer dominierte der Waadtländer seine Auftaktpartie in Miami ohne Probleme und wurde seinem Status als Topgesetzter zumindest vorerst gerecht. Die Partie gegen den Weltranglisten-75. aus Buenos Aires dauerte gerademal 65 Minuten.

Im ersten Game stand Wawrinka zwei Breakchancen gegenüber. Danach drehte der Weltranglisten-Dritte auf und liess Zeballos keine Chance mehr. Bei eigenem Service gab der am Dienstag 32 Jahre alt werdende Schweizer trotz des kleinen Fehlstarts nur 13 von 54 ausgespielten Punkten ab. Wawrinka trat bestechend sicher auf und brillierte mit einigen sehenswerten Schlägen, etwa mit einem perfekten Stoppball zu Beginn des zweiten Satzes.

In der 3. Runde trifft Wawrinka entweder auf den Tunesier Malek Jaziri (ATP 53) oder den Spanier Feliciano Lopez (ATP 35). Gegen Jaziri spielte er noch nie, gegen Lopez, wie Zeballos ein Linkshänder, führt er in den Direktbegegnungen mit 4:2. Die beiden Niederlagen kassierte er gegen den 35-Jährigen auf Sand. Mit einem Sieg gegen Jaziri oder Lopez am Montag könnte Wawrinka schon sein Bestergebnis in Miami egalisieren. 2009 und 2014 erreichte er in Florida die Achtelfinals.