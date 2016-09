Die Weltnummer 101 unterlag auf Hartbelag der um 32 Positionen schlechter klassierten Mixed-Olympiasiegerin Bethanie Mattek-Sands 2:6, 6:3, 3:6.

In der fast zwei Stunden dauernden Partie hätte die Schweizerin durchaus ihre Chancen gehabt, erstmals seit Mitte April in Istanbul wieder ein Spiel im Hauptfeld eines 250'000-Dollar-Turniers zu gewinnen. Mit ihrem Service war 26-jährige Aargauerin allerdings nicht effektiv genug. Allein im dritten Satz musste sie Mattek-Sands, die an der Seite von Jack Sock in Rio de Janeiro Gold gewonnen hatte, drei Breaks zugestehen.