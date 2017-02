Der 100-Millionen-Club

Dank den rund 2,7 Millionen US-Dollar Preisgeld für den Sieg an den Australian Open 2017 ist Roger Federer in einen illustre Kategorie vorgestossen: der 100-Millionen-Club. Federer ist nach Djokovic erst der zweite Spieler, der in seiner Karriere eine 9-stellige Preisgeld-Summe verdient hat. Hier die Top-10: