Bereits am Australian Open war Bencic in der Startrunde an der späteren Siegerin Serena Williams gescheitert. Dadurch fiel sie in der Weltrangliste um weitere 21 Positionen bis auf Platz 80 zurück.

Noch im Vorjahr hatte Bencic in St. Petersburg die knapp zwei Monate jüngere Kassatkina auf dem Weg ins Endspiel eliminiert. Trotz der Finalniederlage gegen die Italienerin Roberta Vinci war Bencic damals erstmals in die Top 10 vorgestossen. Nach dem frühen Out in der zweitgrössten Stadt Russlands wird die zweimalige Junioren-Grand-Slam-Siegerin im Ranking jedoch weitere Plätze einbüssen.

Vögele gibt Forfait

Gar nicht erst zu ihrem Erstrundenmatch gegen die Lettin Jelena Ostapenko angetreten ist Stefanie Vögele. Der Grund für Vögeles Verzicht wurde nicht bekannt. Die 26-jährige Aargauerin hatte sich am Wochenende mit drei Zweisatz-Siegen erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft. Anstelle von Vögele rückte die Kroatin Donna Vekic ins Hauptfeld. Die Freundin von Stan Wawrinka setzte sich gegen Ostapenko 6:0, 6:4 durch.