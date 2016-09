Der makellose Freund

Damit unterscheidet er sich auch massgeblich von seinem Landsmann und Freund Roger Federer. Der Überspieler des neuen Jahrtausends verkörpert Perfektion, Eleganz und Erfolg. Einem klassischen Orchester gleich ist alles minuziös geplant, alles funktioniert in wunderbarer Harmonie. Die Grossfamilie ist intakt, das Werbeportfolio umfangreich, das Image makellos. Selbst wenn Federer seit seinem Triumph in Wimbledon 2013 auf einen Grand-Slam-Titel wartet. Wawrinka, auf der anderen Seite, ist alles andere als glamourös. Er, der in der Öffentlichkeit oft sehr schüchtern und zurückhaltend wirkt, war sportlich in den letzten Jahren erfolgreicher als Federer, hat aber bei weitem nicht dieselbe Strahlkraft wie der Maestro.

Stan Wawrinka ist kein Star, den die Öffentlichkeit einfach so in die Arme schliessen kann. Dazu hat er zu viele Ecken und Kanten. Seine Entscheidung, erst vier Tage vor dem Auftakt zu den Olympischen Spielen in Rio verletzungsbedingt Forfait zu geben, war beispielsweise erstaunlich und stiess einige Vertreter der Schweizer Delegation vor den Kopf. Dazu rumorte es auch im Privatleben, das ihm extrem heilig ist. Die Trennung von seiner Frau Ilham, mit der er eine gemeinsame Tochter (Alexia, 6 Jahre) hat, half seinem öffentlichen Ansehen jedoch ebenso wenig wie seine neue, um elf Jahre jüngere Freundin Donna Vekic, eine kroatische Tennisspielerin. Erst nach dem gewonnenen Final in New York konnte man den ersten öffentlichen Kuss der beiden beobachten. Zuvor existierte die Beziehung eigentlich nur in den sozialen Medien. Auf Snapchat veröffentlichten die beiden regelmässig lustige Bilder ihrer Partner – mehr wurde nicht preisgegeben.

Am liebsten zieht sich Stan Wawrinka zu Hause in Lausanne in seine eigenen vier Wände zurück. Das wird er nach seinem Triumph am US Open wieder tun und Kraft tanken für die nächsten grossen Aufgaben. Von den Grand-SlamTiteln fehlt ihm nur noch Wimbledon. Dieser Turniersieg wäre die Krönung aller Überraschungsei-Geschenke.