Die Schweizer am Mittwoch

Den Auftakt an Tag 3 machte die Aargauerin Stefanie Vögele. Die 26-Jährige Qualifikantin unterliegt der in der zweiten Runde als Nummer 13 gesetzten Venus Williams mit 3:6, 2:6. Die Schweizerin wehrte sich nach Kräften, geriet aber in beiden Sätzen schnell in Rückstand

Stan Wawrinka bewies danach auf dem Margaret Court, dass er durchaus zu den Favoriten gehört. Er gab sich in seinem 2.-Runden-Match gegen den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 33) keine Blösse und gewann souverän in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 6:4. In der 3. Runde trifft Wawrinka am Freitag auf den als Nummer 29 gesetzten Viktor Troicki. Gegen den Serben gewann er alle sieben bisherigen Begegnungen, darunter vor zwei Wochen in Brisbane und im letzten Jahr in St. Petersburg sowie am French Open.

Um 7.30 Uhr (Schweizer Zeit) beendete Roger Federer in der Rod Laver Arena sein zweites Match in Melbourne im Tie-Break des dritten Satzes. Er schlug den 20-jährigen amerikanischen Qualifikanten Noah Rubin mit 7:5, 6:3 und 7:6. In der 3. Runde wartet nun der erste richtig harte Brocken auf Roger Federer. Der Tscheche Thomas Berdych ist die ATP Nummer 10. «Ein harter Gegner», sagte auch Federer im Platzinterview.

Was an Tag 2 geschah

In der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) verlor Belinda Bencic ihre 1.-Runden-Partie. Beim Knaller gegen die Weltnummer 2 Serena Williams blieb die Schweizer Sensation aus. Die Amerikanerin gewann klar mit 4:6 und 3:6.

Weniger Stunden später zog mit Timea Bacsinszky die bestplatzierte Schweizerin in die zweite Runde ein. Sie siegte gegen die italienischer Weltnummer 74 Camilla Giorgi in drei Sätzen 6:4, 3:6 und 7:5

Der Vorjahressieger Novak Djokovic ist ebenfalls eine Runde weiter. Die Weltnummer 2 schlägt den Spanier Fernando Verdasco in drei Sätzen mit 6:1, 7:6 und 6:2. In Runde 2 wartet der Uzbeke Denis Istomin auf ihn.

Und auch Rafael Nadal verbucht einen Dreisatz-Sieg zum Auftakt. Er schlägt den Deutschen Florian Mayer 6:3, 6:4, 6:4. Er trifft in der nächsten Runde auf den Zyprioten Marcos Baghdatis.

Die 1. Runde der Schweizer und Schweizerinnen und der Top-Spieler: