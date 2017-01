Das wird bald Vergangenheit sein. Vor dem Männer-Slalom an der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz am 19. Februar wird Bernhard zum letzten Mal seinem «Chef» Matthias – mit Betonung auf dem «i», was Russi eigenartigerweise trotz symbiotischer Beziehung erst seit einem Jahr weiss – einen Espresso holen. Und zwar ohne Zucker und ohne Milch. «Denn ohne Espresso», erklärt Russi, «glaubt Matthias, nicht kommentieren zu können.»

Schon bei der Übertragung der Abfahrt in Kitzbühel fiel einem unbewusst auf: Etwas ist nicht mehr wie bisher. Es co-kommentierte Bernhard Russi, und daneben sprach eine fremde Stimme, obwohl die mittlerweile auch über Jahre hinweg bekannt ist – Dani Kern. Aber irgendwie fehlte das Wechselspiel Russi - Hüppi. Bei ihnen merkte man ohnehin schon längst kaum mehr, wer der Hauptkommentator und wer der Co-Kommentator ist.

Ein kongeniales Team

Ausgerechnet in einem Slalom, vor dem der eine früher gerne mal vorzeitig abreiste, wird Matthias Hüppi also zum letzten Mal – hoffentlich mit Grund – seine Stimmbänder strapazieren. Was nicht immer alle goutierten. Schreihälse sind, wenn sie aus Island oder Südamerika kommen, das Gaudi des TV-Publikums. Hierzulande pflegt man Medaillen distinguiert abzufeiern – eine fast schizophrene helvetische Eigenart. So oder so, nach der WM werden die vertrautesten Skistimmen vom SRF endgültig verstummen.

Die Ära Hüppi und Russi begann am 14. Dezember 1985 im Val Gardena, als Peter Wirnsberger vor Peter Müller die Abfahrt gewann. Russi stand schon vorher als Experte im Einsatz, mit Skikommentatoren wie Bernard Thurnheer, Karl Erb, Arthur Hächler oder Hans Jucker, der in der Hitze der Gefechtes Peter Müller schon mal mit Pirmin Zurbriggen verwechselte.