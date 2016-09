Schon bevor die US Open losgegangen waren, hatte Lucas Pouille Rafael Nadal gegenüber gestanden. Auf Court No. 17 in Flushing Meadows trainierten sie, besser gesagt, Nadal verpasste dem jungen Franzosen eine saftige Lehrstunde.

Er demontierte ihn so gnadenlos in den zwei Sätzen, dass sich Pouille hinterher von seinem Trainer Emmanuel Planque für seine desolate Leistung anbrüllen lassen musste. «Ich bin nicht wirklich zuversichtlich ins Match gegangen», meinte Pouille am Sonntagabend und grinste. Denn jetzt erzählte sich diese Anekdote natürlich umso schöner, nachdem er Nadal in einem packenden Fünfsatz-Krimi aus dem Achtelfinale befördert hatte.