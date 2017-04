«Will Grigg's on fire!» Als der Zuger Animator die wilde EM-Hymne der Nordiren einlegte, breitete sich das akustische Feuer bis in den hintersten Stadionwinkel aus. In der ausverkauften Arena spielten sich Szenen ab, die zu einer Meistersause gepasst hätten. Nach dem zweiten Overtime-Erfolg gegen Bern (3:2) relativierte der Ex-SCB-Verteidiger Timo Helbling im Interview mit der Nachrichtenagentur sda die Champagner-Laune der eigenen Fans allerdings: «Wir haben erst zwei Spiele gewonnen.»

Timo Helbling, vom krassen Fehlstart zur Euphorie, vom 0:2 in der Serie zum umjubelten Ausgleich gegen den hoch dotierten Meister. Wie ist ein solcher Aufschwung innerhalb von 48 Stunden möglich?

Timo Helbling: «Ich denke, wir haben einen richtiggehenden Steigerungslauf hinter uns. Der Start in Bern ging gründlich daneben. Wir liefen Bern auf naive Weise voll ins Messer, dann kam das ärgerliche und unglückliche 2:4 zu Hause, obwohl wir ebenbürtig auftraten. Und jetzt die beiden Overtime-Siege innerhalb von 48 Stunden.»

Wie erklären Sie sich die Startprobleme? Hat der EVZ für die spektakuläre Halbfinalserie gegen Davos zu viele Komplimente erhalten?

«Es gibt verschiedene Gründe. Klar, das Duell mit dem HCD war sehr emotional verlaufen, ein Auf und Ab, viel Spektakel. Aber beim missratenen Auftakt spielte sicherlich eine Rolle, dass wir einige Final-Neulinge im Team haben, die sich mit der mächtigen und lauten Kulisse in Bern etwas schwertaten.»