Geht es nach Wawrinka, dürfte der jüngste Disput mit Tsonga bereits beigelegt sein. «Nach dem Spiel ist das alles vergessen. «Wir kennen uns schon lange und haben in den letzten Jahren auch oft miteinander trainiert. Ich sehe Jo auch in der Schweiz regelmässig. Wir verstehen uns wirklich gut», sagt Wawrinka, der von seinem bisher besten Match spricht.

Zwar habe er kleinere «Bobos», aber die habe ja jeder. «Das Tape am Bein sieht schlimmer aus, als es ist, und stört mich gar nicht.»

Das sind positive Vorzeichen für das 22. Duell mit Roger Federer, der 18 zu 3 Siege vorweisen kann und auch bei Grand-Slam-Turnieren 5 von 6 Duellen gewonnen hat, darunter auch das bisher einzige in einem Halbfinal, 2015 bei den US Open.

«Roger hat mich ‹gekillt›», erinnert sich Wawrinka, «Er war viel besser als ich. Es ist schön, dass er nun wieder auf höchstem Niveau spielt. Das wird sicher ein interessantes Spiel.»

Obwohl Federers Frau Mirka Wawrinka in der Woche vor besagtem Davis-Cup-Final in den Halbfinals der World Tour Finals in der berüchtigten «Crybaby»-Affäre als «Heulsuse» bezeichnet haben soll, scheint es unwahrscheinlich, dass es am Donnerstag im Schweizer Halbfinal bei den Australian Open zu ähnlichen Szenen kommt.

Zu gross ist der gegenseitige Respekt der beiden, die 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Doppel-Gold geholt hatten.