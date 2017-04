Das Technische Komitee des Internationalen Turnverbandes nahm das Manöver am Barren zusammen mit sieben weiteren personifizierten "Tricks" offiziell als Wertungselement auf.

Das neue F-Element, eine Riesenfelge mit einer 3/4-Drehung auf einen Barrenholmen, gefolgt von einer 3/4-Drehung in den Stütz, entspricht künftig einem Schwierigkeitsgrad von 0,6 Punkten. Baumann hatte den "Baumann" vor gut zwei Wochen in der Weltcup-Qualifikation in Doha erstmals geturnt.