Nach einem Dreier von Ryan Anderson ging Houston in der fünften Minute des dritten Viertels mit 66:63 erst zum zweiten Mal nach dem 12:10 in Führung. In der Folge lagen die Gäste aber bis zum Schluss vorne. Der in der Startformation stehende Capela verwertete fünf von sieben Abschlüssen aus dem Spiel heraus und einen von drei Versuchen von der Freiwurflinie. Neben den elf Punkten verzeichnete der 22-jährige Genfer sieben Rebounds, zwei Assists und drei Steals.

Bester Werfer der Rockets war mit 30 Punkten einmal mehr James Harden. Das Team aus Texas ist mit einer Bilanz von 39:17 Siegen die viertbeste Mannschaft der Liga.