Houston hätte das texanische Derby indes gewinnen müssen. Die Rockets führten 4:39 Minuten vor Schluss noch mit 13 Punkten Vorsprung (96:83). Zu wünschen übrig liess die Wurf-Bilanz von hinter der Dreierlinie. Nur 6 der 38 Versuche fanden ihr Ziel. Unter anderem traf Houston mit zwei Würfen in den letzten Sekunden nicht.

In Milwaukee war LeBron James die grosse Figur. Zum 114:108-Sieg nach Verlängerung der Cleveland Cavaliers trug der Starspieler 34 Punkte bei. In der ewigen NBA-Skorerliste zog James (27'442 Zähler) damit am achtklassierten Moses Malone vorbei. Nächstes "Ziel" ist die Marke von Shaquille O'Neal (28'956).