Das härtere Programm hatten am Freitag Isabelle Forrer und Anouk Vergé-Dépré zu absolvieren. Weil sie in der Vorrunde den Gruppensieg verpasst hatten, mussten sie den Umweg über die Achtelfinals nehmen. Sowohl gegen die Kanadierinnen Jamie Broder/Kristina Valjas wie auch wenig später im Viertelfinal gegen die Deutschen Chantal Laboureur/Julia Sude liessen sie nichts anbrennen und siegten jeweils in zwei Sätzen.

Die direkt für die Viertelfinals qualifizierten Joana Heidrich und Nadine Zumkehr bezwangen Taliqua Clancy/Louise Bawden aus Australien mit 21:19 und 21:11.

Im Halbfinal kommt es nun am Samstag um 16 Uhr zum Schweizer Duell. Zumkehr beendet nach diesem Wochenende ihre Karriere. Auch der Final findet noch am Samstagabend Schweizer Zeit statt.

Der zweite Finalist wird im Duell zwischen den deutschen Olympiasiegerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst und den Brasilianerinnen Larissa Franca/Talita Antunes ermittelt.