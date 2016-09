Was ändert sich mit dem Alter?

Man muss dem Körper mehr Sorge tragen. Unser Körper ist unser Kapital.

Wenn Sie zum Sägemehlring laufen, führen Sie Selbstgespräche. Was sagen Sie sich?

Mir ist das lange gar nicht aufgefallen, bis mich jemand fragte, was ich mir eigentlich selbst sage.

Was sagen Sie sich?

Es ist eine Art Selbstmotivation. Ich sage mir, dass es jetzt losgeht, dass ich bereit bin.

Und wenn man Sie dabei stört, haben Sie ein Problem?

Vor dem Schlussgang in Estavayer bin ich zum Brunnen vor den Berner Fans gelaufen, und dort standen meine Kollegen Spalier. Das hat mich tatsächlich kurz aus dem Fokus gerissen. Es war ein Hühnerhaut-Moment. Sonst kann ich immer alles planen, oder zumindest zu 99 Prozent. Man kommt ins Stadion, geht zum Schwingplatz, nimmt die Hosen, geht zum Brunnen. Man weiss, was einen erwartet. Doch das mit den Kollegen kam unerwartet. Das war ein sehr intensiver Moment für mich.

Wie wohl auch die Krönung. Was macht den Titel des Schwingerkönigs so speziell?

Die Aufmerksamkeit. Unglaublich, wie viele Leute zu einem Empfang kamen, um mich zu sehen. Diese Strahlkraft des Titels ist mir noch gar nicht richtig bewusst. Mir erzählten gestandene Männer, dass sie nach dem Schlussgang wegen mir Tränen in den Augen hatten. Das berührt mich.

Haben Sie Angst, nun überall erkannt zu werden?

Nein. Schon vorher wurde ich ja erkannt und schon vorher hatte ich eine Vorbild-Funktion. Ich überlegte mir schon immer, ob ich jetzt ein Bier in der Öffentlichkeit trinken soll oder was ich esse, wenn mir die Menschen auf den Teller schauen. Ob die Bekanntheit tatsächlich so enorm steigt, wird sich zeigen, wenn ich mal die Zeit finde, um in Bern einen Kaffee trinken zu gehen. Bisher war ich fast in einem geschützten Rahmen. Medientermine, Empfänge – alles war strukturiert und organisiert.

Wie beschreiben Sie sich selbst?

Ich denke, ich bin eine sehr willensstarke und ehrgeizige Person, die Herausforderungen braucht. Aber vom Gemüt her bin ich eher ein ruhiger Typ. Ich stehe eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt.

Als junger Schwinger hatten Sie angeblich eine Vielzahl von Ritualen. Heute auch noch?

Weniger als damals (lacht). Heute sind sie kompakt in 10 Minuten verpackt. Als ich 20 Jahre alt war, fingen die Rituale bereits am Freitagabend an. Dann habe ich bis zum Fest einen ganzen Zirkus aufgeführt. Damals hat mir das geholfen. Ich hatte Erfolg damit. Heute habe ich aber nicht mehr die Zeit dafür.

Verraten Sie uns ein Ritual, das Sie heute noch haben?

Direkt vor dem Gang ins Stadion gehe ich zu meinem Trainer, und der gibt mir etwas auf die Zunge.

Was muss man sich da vorstellen?

Man kann es wohl vergleichen mit einem Appenzeller. Einfach ohne Alkohol (lacht).

Sie haben Polymechaniker gelernt, danach ein Sportstudium absolviert und als Sportlehrer gearbeitet. Heute arbeiten Sie bei den Bergbahnen Meiringen. Ein besonderer Werdegang.

Nach der Schule hatte ich keine Lust auf die Matur und habe mich stattdessen für eine Lehre mit Berufsmittelschule entschieden. Danach hat mir dann mein Konditionstrainer das Sportstudium schmackhaft gemacht. Nach fünf Jahren als Sportlehrer habe ich gespürt, dass ich Lust habe auf etwas Neues.

Welche Aufgabe haben Sie bei den Bergbahnen?

Ich habe in einem Jahr Praktikum alle Bereiche kennen gelernt. Nun bin ich mit einem 80-Prozent-Pensum angestellt. Ich mache interne Weiterbildungen im Teambildungsbereich. Es geht darum, die Mitarbeiter zusätzlich zu motivieren. Es ist vergleichbar mit einer Sportmannschaft. Das Team muss funktionieren, alle müssen zusammenarbeiten, damit man gemeinsam Erfolg haben kann.

Sie sind also ein guter Motivator?

Ich glaube schon. Ich kann Menschen gut zusammenbringen, um gemeinsam etwas zu erreichen.

Hat das auch beim Schwingen geholfen?

Manchmal war es vielleicht sogar hinderlich. Ich bin ein Teamplayer und schaue zuerst für die anderen. Dabei ist das Schwingen ein Einzelsport, wo etwas Egoismus sicherlich guttun würde.