In der Gruppe B in Metz schafften dies Slowenien mit einem 29:22-Sieg gegen Mazedonien und Spanien mit einem 42:22-Triumph über Angola.

Auch Olympiasieger Dänemark, das in Rio Gastgeber Frankreich im Final bezwungen hatte, erreichte in der Gruppe D nach einem hart erkämpften 27:25-Sieg in Paris gegen Schweden vorzeitig die K.o.-Runde.