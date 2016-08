Fachsimpeln

Wer kein Ticket in der über 52'000-plätzigen Arena ergattert hatte, verfolgte das Geschehen in den Public Viewing Zonen auf dem Festgelände. Dort wie in der Arena wurde heftig gefachsimpelt - auf Deutsch und Welsch oder beides durcheinander.

Nebst den Schwingern waren auch die Steinstösser und die Hornusser am Werk. Die Zuschauertribüne bei den Steinstössern war stets gut gefüllt. Der Final mit dem 83,5 Kilogramm schweren Unspunnenstein wird am Sonntag in der grossen Broye-Arena ausgetragen.

Muni und Co.

Einmal am Morgen und am Nachmittag drehten die sogenannten Lebendpreise eine Runde in der Broye-Arena. Lebendpreise sind Tiere, die die siegreichen Schwinger gewinnen. Traditionsgemäss erhält der Schwingerkönig jeweils einen schönen Stier. Der diesjährige "Siegermuni" heisst "Mazot de Cremo". In seinem Gefolge stolzierten Freiberger-Fohlen und Rinder durch die Arena, eines schöner als das andere.