Wie Dustin Johnsons Manager David Winkle mitteilte, sei der Weltranglistenerste am Mittwoch in seinem gemieteten Haus eine Treppe hinuntergestürzt und habe sich dabei am Rücken verletzt. Nun sei fraglich, ob Johnson fähig sei, am mit zehn Millionen Dollar dotierten Major-Turnier teilzunehmen.

Johnson wurde geraten, in Ruhelage zu verweilen. Der 32-Jährige, der zuletzt drei Turniersiege en suite gefeiert hat, wird mit entzündungshemmenden Medikamenten und Kältebehandlungen therapiert, um vielleicht doch noch am heute beginnenden Masters in Augusta abschlagen zu können.