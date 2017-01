Damit erfüllte der Schweizer Serienmeister gegen die noch punktelosen Rumäninnen seine Pflicht. Der zweite Dreipunkte-Sieg von Volero in der laufenden Kampagne stand dabei nie in Frage. Das Team von Trainer Zoran Terzic geriet einzig zu Beginn des dritten Satzes kurz in Rücklage, bei 11:10 für das Heimteam schalteten die Gäste dann aber einen Gang höher und zogen mit sechs Punkten in Folge (erneut) entscheidend davon. Nach 76 Minuten verwertete Volero den ersten Matchball mit einem Ass der amerikanischen Weltmeisterin Foluke Akinradewo.

Vor allem am Netz waren die Zürcherinnen mit 17 Blockpunkten dem Gegner klar überlegen. Und im Angriff stach mit 25 Punkten einmal mehr die ukrainische Aussenangreiferin Alessja Rychljuk heraus.

Dank dem Pflichtsieg gegen die Rumäninnen darf sich Volero nach der Hälfte der Vorrunde weiterhin Hoffnungen auf den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug in die Viertelfinals machen. In zwei Wochen empfängt Volero die Rumäninnen in der Zürcher Saalsporthalle zum "Rückspiel".