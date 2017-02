Frei sagt gegenüber der «Schweiz am Sonntag»: «Als erstes war da die Angst davor, was ich jetzt alles verpassen werde. Dann dachte ich: Wie schlimm ist es wirklich? Gibt es vielleicht doch noch eine Chance, dass es für mich weitergeht?»

Frei hat damals beim Verlassen des Spielfeldes nur noch geweint. «Das Schicksal hat mir in diesem Moment alles genommen, was ich mir vorgenommen habe. Diese Machtlosigkeit ist brutal.»

Wie Lara Guts unmittelbare Reaktion war, hat sie bislang nicht verraten. Doch dürfte sie das bald tun. Tun müssen. Frei sagt: «Sie wird wohl – so ging es jedenfalls mir – überhaupt keine Lust haben, mit Journalisten zu reden, sondern will nur noch die Familie um sich haben. Aber irgendwann drängen die Fragen bis zu ihr – und dann muss sie hinstehen, das gehört einfach zum Job eines Spitzensportlers. Gerade bei Athleten, die so sehr im Fokus stehen.»

Der Gang nach vorne wirke wie ein Ventil – danach sei bei ihm etwas Ruhe eingekehrt und er habe sich auf die Operation und die anschliessende Reha-Phase vorbereiten können.

«Sie ist eine Persönlichkeit»

Neben ihrer Ausnahmestellung in der Schweizer Mannschaft und ihrem tragischen Schicksal während der vielleicht wichtigsten Wochen ihrer Karriere verbindet Alex Frei und Lara noch mehr. Kurz gesagt: Beide ecken an – und werden doch geliebt. Als Hassliebe kann man die Verbindung zwischen ihnen und den Fans sowie den Medien bezeichnen.

Frei hat lange den Ruf weg als verbissener und schnoddriger Ehrgeizling. Doch wenn er trifft, jubeln sie ihm trotzdem zu.

Auch Lara Gut muss sich viel anhören, Journalisten schimpfen über sie, wenn sie wieder einmal ein Interview absagt oder wortlos an ihnen vorbeistampft. Auch der Fakt, dass sie nur administrativ zum Schweizer Skiverband gehört, aber meistens mit ihrem Privatteam trainiert, sorgt für Misstöne.

Frei sagt: «Ich kenne sie zwar nicht persönlich, verfolge sie nur in den Medien – aber für mich ist Lara Gut eine top Athletin, eine tolle junge Frau und vor allem ist sie eine Persönlichkeit. Ich erkenne mich schon wieder in ihr und erinnere mich an meine Profizeit zurück, wenn ich die Geschichten über Lara lese. Die Menschen, allen voran die Medien, verlangen Persönlichkeiten, Sportler, die ihre Meinung sagen. Und wenn sie es dann tun, werden ihre Aussagen in alle Richtungen interpretiert – das hat etwas Scheinheiliges. Dennoch würde ich heute einige Dinge nicht mehr so sagen oder machen – ich kann mir vorstellen, Lara wird es dereinst ähnlich gehen. Aber ich bin sicher, sie ist stark genug, sich nicht verbiegen zu lassen.»

Und vor allem ist Frei überzeugt, dass Lara Gut dereinst wieder so schnell Ski fahren wird wie vor diesem Freitag. Am Tag, an dem das Schicksal ihr alles genommen hat.

Lara Guts Erfolge in St. Moritz: