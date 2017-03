Roman Wick

Der 31-Jährige gehörte in den letzten Jahren zu den zuverlässigsten Leistungsträgern im Team der Zürcher. Doch der Roman Wick, der dieser Tage auf dem Eis herumkurvt, ist weit davon entfernt, ein Leistungsträger zu sein.

Ein genialer Pass pro Spiel reicht nicht. Wick müsste von seinem Talent her in der Lage sein, die ganze Mannschaft mitzureissen. So wie er dies in der jüngeren Vergangenheit unzählige Male bewiesen hat. Der Verdacht liegt nahe, dass sich der ehemalige Nationalspieler mit Verletzungsproblemen herumschlägt. Er wirkt langsamer, weniger explosiver als gewohnt und hat dadurch auch spürbar weniger Einfluss aufs Spiel der Zürcher.

Ein anderes Problem: sein Center Ryan Shannon hat nicht mehr dasselbe Spielvolumen wie zu seinen besten Zeiten. Gut möglich aber, dass Roman Wick neben Pius Suter und Patrick Thoresen als Nilsson-Ersatz wieder aufblühen würde. Suter schafft mit seiner umtriebigen Art und seinem feinen Näschen fürs Spiel immer wieder Freiräume. Thoresens Qualitäten sind unbestritten und würden Wick punkto Puckeroberung und Spielübersicht ebenso zu Gute kommen.

Inti Pestoni

Ausgerechnet eines der grössten ZSC-Sorgenkinder der laufenden Saison soll Robert Nilsson ersetzen? Zugegebenermassen auf den ersten Blick eine etwas abenteuerliche Vorstellung. Auch auf den zweiten. Und doch ist der Gedanke nicht verkehrt.

Lions-Sportchef Edgar Salis bezeichnet das Ambri-Eigengewächs nicht umsonst als «Instinktspieler», der sich sein Können durch unzählige Stunden im freien Spiel auf der Eisbahn selbst beigebracht hat. Pestoni hatte nach seinem Transfer in die grosse Stadt grosse Mühe, sich im Korsett dieser Spitzenmannschaft zurechtzufinden.

Während er in Ambri einer der Schlüsselspieler mit grossen Freiheiten war, musste er bei den ZSC Lions erst seine Rolle finden. Spielertypen wie ihn findet man im Team der Zürcher fast keine. Mit seinem unberechenbaren Element wäre er vielleicht geradezu prädestiniert als Nilsson-Ersatz.