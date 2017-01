«Rico muss diese Fehler ausmerzen und konstantere Läufe zeigen, wenn er um die Medaillen fahren will», erklärt Stampfer. Aus diesem Grund arbeite er auch auf psychischer Ebene mit ihm. «Rico darf sich nicht zu viel von anderen Sachen ablenken lassen», so Stampfer.

Olympia-Kurs stimmt

Wie gut Rico Peter fährt, wenn er die äusseren Umstände ausblenden kann, bewies der Aargauer im ersten Durchgang des Zweierbewerbs in St. Moritz. «Wenn Rico diesen Lauf immer zeigt und den Start hinkriegt, kann man mit Plätzen ganz vorne rechnen», ist Wolfgang Stampfer überzeugt.

Nichtsdestotrotz wähnt der ehemalige Bobpilot seinen Schützling auf Kurs, was die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Kor) betrifft. Sowohl im Material- wie auch im Fitnessbereich stehe aber noch einiges an Arbeit bevor. «Ich will so viele Hundertstelsekunden wie möglich herauszwicken. Stillstand ist schliesslich Rückschritt», betont Wolfgang Stampfer.

«Mein Traum ist, dass wir am Start fünf Hundertstelsekunden schneller werden.» Dann sei man in Reichweite, um mit soliden Läufen um die Podestplätze fahren zu können – und um starken Bob-Nationen wie Deutschland Paroli zu bieten. «Angesichts ihrer finanziellen Ressourcen schauen wir neidisch über den Zaun», sagt Stampfer. Er hofft deshalb, dass die Schweiz den Anschluss wieder findet. «Denn ganz so schlecht stehen wir sportlich nicht da.»