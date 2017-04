Mit der Übernahme sieht sich ABB "ideal positioniert, um die Wachstumschancen der Vierten Industriellen Revolution zu nutzen", schreibt ABB in einer Mitteilung vom Dienstag.

B&R mit Sitz im österreichischen Eggelsberg beschäftigt 3000 Mitarbeitende , darunter ungefähr 1000 in den Bereichen Forschung & Entwicklungs- und Anwendungsingenieure, heisst es weiter. Das 1979 gegründete Unternehmen ist in 70 Ländern tätig und wird bis anhin von den Gründern geführt. Es erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 600 Millionen Dollar in einem Marktsegment, das insgesamt 20 Milliarden Dollar umfasst.

Zum Übernahmepreis sei Stillschweigen vereinbart worden, schreibt ABB.