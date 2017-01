Mit Lifewatch will Aevis sein Telemedizin-Segment nachhaltig stärken und das bestehende Portfolio weiter diversifizieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Telemedizin-Märkte in den USA und in Europa würden aufgrund demographischer und gesundheitspolitischer Veränderungen grosses Potenzial bieten.

Der Lifewatch-Verwaltungsrat sei über die Offerte informiert worden. Das Tauschangebot sieht vor, dass Aevis je Lifewatch-Titel 0,1818 eigene Titel bietet. Das entspricht einer Prämie von 19,1 Prozent sowohl gegenüber dem Schlusskurs vom Montag als auch zum volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 60 Börsentage. Das reine Barangebot beläuft sich auf 10 Franken je Lifewatch-Titel.

Aevis knüpft an das öffentliche Übernahmeangebot verschiedenen Bedingungen. So strebt die Gruppe an, nach Ablauf der Angebotsfrist mindestens 67 Prozent an Lifewatch zu halten. Aktuell sei man gemeinsam mit den Referenzaktionären im Besitz von knapp 12 Prozent des Kapitals und der Stimmen, schreibt Aevis. Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 20. Februar veröffentlicht und die Angebotsfrist läuft vom 7. März bis 3. April.