Die Inflation zieht nicht nur in den USA und in Europa an, auch in der Schweiz (siehe unten). Das sollte den Goldpreis stützen. Dennoch gehen die Schätzungen für seinen Verlauf auseinander: Für einen Anstieg sprechen die noch immer tiefen Realzinsen (Nominalzinsen abzüglich Teuerung) und die politische Unsicherheit: 2017 ist ein Superwahljahr und nach dem Überraschungsjahr 2017 mit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten kann auch für die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland kein Szenario ausgeschlossen werden. Es gilt zudem als sicher, dass die nächste Erhöhung der US-Zinsen nächsten Mittwoch Realität wird. Sind die weiteren im Jahresverlauf erwarteten Erhöhungen im Goldpreis bereits eingepreist, droht dem Edelmetall auch von dieser Seite kein Ungemach. Wenn nicht, könnten höhere US-Zinsen den Dollar beflügeln. Und die Finanzgeschichte lehrt: Steigt der Dollar, sinkt der Goldpreis.