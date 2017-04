Das Angebot sei mehrfach überzeichnet gewesen, heisst es in der Mitteilung vom Freitagmorgen.

Bereits Anfang Woche hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass das Angebot an Aktien erhöht und die Preisspanne neu von 37 auf 39 Franken festgelegt wird. Damit steigen auch die Einnahmen. Die Erwartungen liegen bei etwa 1,95 Milliarden Franken.

Galenica Santé ist einer der grössten Börsengänge in der Schweiz seit der Finanzkrise im Jahr 2008 und der zweite Neuzugang an der Schweizer Börse SIX in diesem Jahr.