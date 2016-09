Heute sehen sich Unternehmen wie Roche Diagnostics oder Straumann mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Der Druck auf die Preise hat zugenommen, die Konkurrenz an Kraft gewonnen und die Regulierung ein Ausmasse erreicht, das der Branche ganz und gar nicht mehr genehm ist. Und wäre das nicht schon genug, baute sich mit dem Frankenschock vom Januar letzten Jahres eine weitere Hürde auf. Kurzum: Es ist ungemütlicher geworden im Medtech-Land Schweiz. Aus Luxusproblemen sind echte geworden. In etwa so lässt sich das Umfeld beschreiben, welches der Branchenverband Swiss Medtech in seinem jüngsten Bericht über den eigenen Wirtschaftszweig skizziert. Spuren hinterlässt dabei vor allem der starke Franken: Um 15 Prozent gingen die Exporte in die EU seit dem Jahr 2010 zurück. Laut Swiss Medtech eine direkte Auswirkung der Frankenstärke. Schlecht liefen die Geschäfte vor allem in Frankreich, Italien und Spanien.

Mehr Ausfuhren nach Deutschland

Einzelne Exportmärkte folgen diesem Trend allerdings nicht: Nach Deutschland exportierten Schweizer Medtech-Firmen im vergangenen Jahr Waren im Wert von 2,2 Milliarden Franken. Sie steigerten damit die Ausfuhren gegenüber dem Jahr zuvor. Gleiches gilt für die USA, in die 2015 Waren für 2,6 Milliarden Franken verschifft wurden. Zusammengenommen kamen die Exporte der Branche auf 10,6 Milliarden Franken.