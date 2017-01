Es war eigentlich eine Nicht-Nachricht – und doch machte sie weltweit Schlagzeilen: Man werde auf ein neues Werk in Mexiko verzichten, teilte der US-Autohersteller Ford vor zwei Wochen mit. Ursprünglich war geplant, in San Luis Potosí für 1,6 Milliarden Dollar eine neue Fabrik zu bauen. Stattdessen will Ford 700 Millionen Dollar in eine bereits bestehende Fertigungsstätte in Michigan investieren.

Noch vor einem halben Jahr hätte die Ankündigung kaum für Aufsehen gesorgt. Nun aber wird sie als Ausdruck von vorauseilendem Gehorsam interpretiert, denn in der Zwischenzeit wurde Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt. Der Mann also, der den zweitgrössten amerikanischen Autohersteller mehrfach massiv für die geplante Rieseninvestition in Mexiko kritisiert hatte. Er werde ausgelagerte Arbeitsplätze wieder in die USA zurückholen, pflegte er auf allen Kanälen zu sagen – und kündigte damit eine neue Welle des Protektionismus an.

Es ist dies eines der grossen Themen des diesjährigen World Economic Forum (WEF) in Davos, das heute startet und 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Kultur vereint. Angesichts der aktuellen weltwirtschaftlichen Herausforderungen stellen sie sich die Frage: Erleben wir gerade das Ende der Globalisierung?