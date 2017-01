Hat das also nichts mit Trump zu tun?

Doch, aber nicht nur, es ist ein Cocktail aus Gründen: Die Märkte sehen einerseits, dass das Geld immer noch billig ist Die Zinsen haben zu steigen begonnen, aber langsam, zudem ist das Niveau noch immer tief. Sie glauben zudem, dass die Konjunktur in den USA nun wirklich angesprungen ist. Die US-Wirtschaft befindet sich seit wenigen Monaten erstmals seit der Krise wieder in einem Zustand der Vollbeschäftigung. Es sind also mehrere positive Effekte, die sich überlagern. Einer davon ist Trump und sein wirtschaftsfreundliches Wahlprogramm

Also kein Zufall, dass der Durchbruch der 20'000er-Marke genau wenige Tage nach dem Amtsantritt von Trump stattgefunden hat?

Trump hat in diesen Tagen bereits einige seiner Wahlversprechen umgesetzt, etwa die Kündigung des Freihandelsabkommens TPP. Daraus schliessen die Märkte, dass der neue US-präsident ernst macht mit seinen Ankündigungen. Dazu gehören auch Steuerkürzungen, was die Unternehmensgewinne vergrössern würde, und einen Abbau von Vorschriften und Regulierungen, was das Geschäftsklima verbessert. Das unterstützt die Aktienkurse.

Wie geht es weiter?

Sollte Trump wirklich die Staatsausgaben erhöhen und gleichzeitig die Steuern kürzen, dann würde das die Wirtschaft weiter stimulieren. Die Unternehmen würden dank der grösseren Nachfrage durch den Staate mehr Umsatz machen und wegen den Steuerkürzungen mehr verdienen. Dann dürften der Boom weitergehen.