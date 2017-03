Der vor 25 Jahren aus Martin Ebners BZ Bank hervorgegangene Bankensoftwarehersteller Avaloq erhält einen neuen Grossaktionär. Die potente amerikanische Investmentgesellschaft Warburg Pincus kauft für rund 350 Millionen Franken 35 Prozent aller Aktien der Firma.

Verkäufer sind Unternehmensgründer Francisco Fernandez und seine über 2000 Mitarbeiter. Sie besitzen künftig nicht mehr 90 Prozent der Anteile, sondern nur noch 55 Prozent. «Das ist genau die Stabilität, die wir brauchen.» Mit diesen Worten habe die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) den Deal kommentiert, sagte Fernandez gestern an einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Zürich.

Avaloq wird zwar nicht direkt von der Finma beaufsichtigt, kann aber als einer der beiden führenden Anbieter von Softwaresystemen (neben Finnova) für die hiesige Kreditwirtschaft durchaus als systemrelevant für den Bankensektor betrachtet werden. Jede fünfte Bank in der Schweiz betreibt ein Avaloq-System.

Und weil zu den Avaloq-Kunden auch viele grössere Banken gehören, bilden die IT-Systeme der Firma sogar für fast jeden zweiten Bankangestellten in der Schweiz die Grundlage der täglichen Arbeit. Dementsprechend nervös reagierte die Branche im letzten Herbst, als Gerüchte über Liquiditätsprobleme bei Avaloq aufgekommen waren.

Ein teurer Projektabbruch in Deutschland, der Avaloq nach Aussagen von Branchenkennern deutlich mehr als 50 Millionen Euro gekostet haben soll, machte die Stimmung nicht besser. Man habe das Gespräch mit dem Unternehmen gesucht um aus erster Hand Klarheit über dessen finanzielle Lage zu erhalten, hatten Pressesprecher verschiedener Kantonalbanken in Basel, Aarau und Luzern vor zwei Monaten bestätigt.

Chance auf mehr Kunden

Nachdem Avaloq schon im Februar beruhigende Geschäftszahlen veröffentlicht hatte, dürfte der gestern angekündigte Deal zusätzlich für Entspannung sorgen. «Wir wurden am Morgen direkt durch Francisco Fernandez über den Einstieg von Warburg Pincus informiert», sagte Daniel von Arx, Sprecher der Luzerner Kantonalbank, auf Anfrage.

«Aus Sicht eines Avaloq-Kunden werten wir die angestrebte Wachstumsstrategie positiv, weil sie Chancen eröffnet, die Kunden-Basis von Avaloq zu erweitern. Davon dürften alle Avaloq-Kunden profitieren.» Tatsächlich begründete Fernandez den Teilverkauf seiner Anteile (er besitzt nach Abwicklung der Transaktion vor den Sommerferien nur noch 28 Prozent der Aktien) mit den ehrgeizigen Wachstumszielen von Avaloq, zu deren Erreichung ein starker Partner notwendig sei.

Mit Warburg Pincus habe man den «perfekten» Partner gefunden, der das Unternehmen auf dem Weg an die Börse begleiten könne. In der Pressemitteilung wird der zeitliche Horizont der Warburg-Pincus-Beteiligung mit rund sieben Jahren angegeben. An der Pressekonferenz war aber von einem Börsengang schon in drei bis vier Jahren die Rede. In diesem Zeitraum will Avaloq den Umsatz von 533 Millionen Franken im vergangenen Jahr auf rund eine Milliarde Franken verdoppeln.

Wachstumspotenzial in Deutschland

Hoch in der Prioritätenliste steht das Ziel der geografischen Expansion. In der Vergangenheit war Avaloq vor allem durch den Verkauf von Gesamtlösungen (Kernbankensoftware) gewachsen. Inzwischen expandiert das Unternehmen auch stark über sogenannte Business-Process-Outsourcing-Hubs, die den angeschlossenen Banken die Auslagerung von Funktionen wie Zahlungsverkehr oder Wertpapierabwicklung ermöglichen. Avaloq werde in Zukunft stärker von den laufenden Einnahmen aus solchen Dienstleistungen als vom reinen Verkauf von Software leben, so Fernandez.

Vor allem im deutschen Markt sieht der CEO und künftige Verwaltungsratspräsident noch ein erhebliches Wachstumspotenzial. Angesprochen auf die Arbeitsteilung in der dortigen Kreditwirtschaft sagte der Unternehmer in einer nicht nur scherzhaft gemeinten Analogie: «Wenn die deutsche Automobilindustrie immer noch so arbeiten würde wie die Banken, müssten sie noch eigene Kuhherden zur Gewinnung des Leders für die Sitzbezüge unterhalten.»

Neue Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf der fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft aufbauen, werden in Amerika Einhörner genannt. Diese entstehen in wenigen Jahren und erreichen an der Börse schnell Milliardenwerte. Er habe 25 Jahre gebraucht, um sein Einhorn grosszuziehen, und sei trotzdem stolz, sagte Fernandez. Noch steht dem Einhorn die Maturitätsprüfung an der Börse aber bevor.