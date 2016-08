29 Risiken analysiert

Die globalen Risiken werden von den WEF-Experten nach einer international anerkannten Methode erfasst: Die 29 in diesem Jahr ermittelten wichtigsten werden in fünf Kategorien (Wirtschaft, Umwelt, Geopolitik, Soziales und Technologie) nach Grad der Besorgnis, Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen sowie deren Wechselwirkungen dargestellt. Und dann werden sie in einer Rangliste aufgereiht.

Ziel der Studie ist es, das Bewusstsein für Risiken zu sensibilisieren und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Regierungen und der Zivilgesellschaft zu fördern, so die Autoren. Aufgrund der jüngsten Ergebnisse sehen sie dringenden Bedarf dazu: «In der elfjährigen Geschichte des Reports haben wir noch nie so eine breite und starke Zunahme der Risiken gesehen.»

Der «Global Risk Report», der in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Marsh & McLennan und der Zurich Versicherungsgruppe erarbeitet wurde, hat unter Experten eine hohe Glaubwürdigkeit. Er hat etwa für das Jahr 2007 nicht nur auf die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gefahren aufmerksam gemacht, die in der ungehemmten Globalisierung stecken. Sondern auch den Fokus auf den US-Häusermarkt gelegt und auf die Gefahr einer Korrektur mit enormen Folgen für die Wirtschaft hingewiesen. Wenige Monate später schlitterten die USA aufgrund des Zusammenbruchs ihres Häusermarktes in die schlimmste Krise seit den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts.