Zalando ist der "grösste Kleiderschrank Europas" – zumindest nennt der Modegigant sein Versandzentrum im deutschen Erfurt so. Die "Handelszeitung" berichtet von der Schätzung der Schweizer E-Commerce-Beratungsfirma Carpathia, wonach Zalando 2016 Waren im Wert von 534 Millionen Franken in der Schweiz verkaufte. Das ist ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.