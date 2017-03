Bisher hat in der Finanzgemeinde das zynische Kalkül gegolten: Donald Trump spielt den Twitter-Kaspar und hält so die Hillbillys und Johnny-Six-Packs bei Laune. Daneben beglückt er die Unternehmen mit massiven Steuersenkungen und entlastet sie von lästigen Auflagen. Diese Einschätzung hat für Entzücken an der Wall Street gesorgt und dazu geführt, dass die Börsenindices Dow Jones und S&P 500 von Rekord zu Rekord eilten.

Nun ist erstmals kaltes Wasser auf die Euphorie gegossen worden. Am Dienstag gaben die Kurse in New York mehr als ein Prozent nach. Tags darauf fiel die Gegenreaktion äusserst schwach aus. Auch in Europa und Asien reagierten die Märkte nervös. Weshalb?

Der Übergang von «Obamacare» zu «Trumpcare» verläuft holprig – um es milde auszudrücken. Im Wahlkampf hatte Trump alles versprochen: Tiefere Prämien, bessere Leistungen, freie Wahl des Arztes und keine Diskriminierung. Das von Paul Ryan, dem Vorsitzenden der Republikaner im Abgeordnetenhaus, vorgelegte Gesetz erfüllt dies in keiner Art und Weise. Vor allem die älteren Menschen müssen mit massiven Prämienerhöhungen rechnen. Trotzdem hat Trump diesem Gesetz seinen Segen erteilt.

Es ist jedoch höchst ungewiss, dass der Kongress dieses Gesetz auch absegnen wird. Einer starken Fraktion innerhalb der Republikaner im Abgeordnetenhaus – dem amerikanischen Gegenstück zum Nationalrat – geht er zu wenig weit. Sie sprechen verächtlich von «Obamacare light» und wollen die Vorlage ablehnen.

Mit plumpen Drohungen an die Adresse der Abweichler hat Trump die Situation noch verschlimmert. Dem Senat hingegen – dem amerikanischen Pendant zum Ständerat – geht Ryans Vorschlag viel zu weit. Auch republikanische Senatoren fürchten um ihre Wiederwahl und gehen auf Distanz.

Die Demokraten in beiden Häusern lehnen «Trumpcare» ohnehin geschlossen ab. Deshalb ist es derzeit sehr ungewiss, ob das Versprechen, dass Obamacare «rückgängig gemacht und ersetzt wird», eingehalten werden kann.

«Hauptgang» ist die Steuerreform

Scheitert «Trumpcare» im Kongress, wäre das eine riesige Blamage für den Präsidenten. Es würde nicht nur zeigen, dass er eines seiner wichtigsten Wahlversprechen nicht einhalten kann. Es wäre auch ein Beweis dafür, dass er die Unterstützung der Republikaner verliert.

Das verunsichert die Investoren. Die Gesundheitsreform ist zwar bereits ein gewaltiges Steuergeschenk an die Reichen – man spricht von rund 300 Milliarden Dollar –, doch sie war eigentlich bloss als «Amuse-Bouche» gedacht. Der eigentliche Hauptgang ist die Steuerreform. Auch dort zeichnet sich ein Zwist in der «Grand Old Party», der Republikanischen Partei, ab.

Noch weiss man nicht, wie Trumps Steuerreform im Detail aussehen wird. Allgemein wird jedoch davon ausgegangen, sie werde so ausfallen, dass die Importeure bestraft und die Exporteure belohnt werden. Auch das löst heftige Gegenreaktionen aus. Walmart beispielsweise, der grösste Detailhändler der Welt, ist alles andere als erfreut und kämpft heftig dagegen, unterstützt von Konsumentenorganisationen.